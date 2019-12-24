金桔鱈場蟹燒春雞　和風滋味度聖誕

用了歐洲與日本食材炮製的應節燒春雞，雞肉外皮香脆肉質嫩滑，混合蟹腳薯蓉加倍滋味，酸酸甜甜的金桔醬及照燒汁亦減淡了油膩感。（郭凱敏攝）

聖誕節對日本人來說是情侶專屬的節日，想不到某間專賣炸雞的快餐店竟然會在平安夜及聖誕節正日大排長龍，話說這家快餐店在1974年創作了一句宣傳口號：「クリスマスにはケンタッキー（聖誕節就來吃我們）」，結果比火雞更受歡迎並成為年輕人的應節食品，至於講究一點的情侶則會品嘗燒雞料理慶祝聖誕。若然對火雞或炸雞都不感興趣，日本Style的「金桔鱈場蟹燒春雞」可能啱你口味。

材料：

法國春雞 1隻

鱈場蟹腳 1隻

薯仔 1個

金桔 3至4個

車厘茄 3至4粒

金桔醬、照燒汁、胡椒 各適量

做法：

1. 將薯仔烚熟壓成蓉，與蟹腳肉拌勻。

2. 把薯蓉釀入春雞內，面層撒上胡椒調味。

3. 以攝氏220度焗10分鐘，掃上金桔醬再焗1分鐘。

4. 淋上照燒汁，以金桔及車厘茄作點綴。