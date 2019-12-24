2020年星座運程（III）天秤、天蠍、人馬

在第3集中，漂流塔羅的阿琳會分享另外三個星座（天秤座、天蠍座、人馬座）的運程。（張群生攝）

上兩集漂流塔羅的阿琳與大家分享了六個星座，今集終於到了另外三個星座（天秤座、天蠍座、人馬座）的運程，相關星座的朋友，想了解一下2020年的運程，不容錯過喇。

天秤座（9/23-10/23）

人緣運好 探索內在

整體幸運指數：4.5星（滿分為5星）

事業方面：

今年人緣運很好，在事業上要多加利用，當貴人帶來新機會時，記得Say Yes。遇到困難時，不要因太在意他人的想法，而委屈自己做錯決定，因為最後你會因後悔而遷怒自己。

愛情方面：

不是沒有機會，但要避免一開始就想得太遙遠，以免變得很挑剔，而錯失一些好機會。亦是時候探索何謂深愛，當你找到答案的時候，就是天秤座幸福的開始。

心靈和健康方面：

今年天秤座需要同自己Reconnect，同自己傾談，探索自己的安全感來源，身體上容易有小病痛。

天蠍座（10/24-11/21）

待人留一線 處境多變

整體幸運指數：3星（滿分為5星）

事業方面：

今年的重點是待人親和，因為事業上遇到不少高低起伏，屆時需要同事和朋友的幫手，多些放低你的冷酷，展現你的親和力，自然有人幫你手。

愛情方面：

記住伴侶不是你內心那條蟲，要多些表達你的情緒和想法，可讓他更懂得關心和配合你。至於一些沒有結果的戀情，切記要好來好去，不要帶着怨恨。

心靈和健康方面：

不需為生活上的小事太憂慮，放鬆才是你邁向健康的方法。

人馬座（11/22-12/21）

培養穩重 學習耐性

整體幸運指數：3.5星（滿分為5星）

事業方面：

今年是學習培養穩重的好時機，困難和責任也許把人馬座帶入前所未有的沉重，不緊要，迎難而上將令你脫胎換骨。

愛情方面：

前度有機會再出現，或者同你重新聯絡。如果想復合的話，就當作新的人看待，看看以前的問題有否改善，以便好好開始。已有伴侶的人馬座朋友，是時候考慮一些較貼地的問題，如結婚、居住等，討論時記得要包括落實的細節，否則變成只談空想。

心靈和健康方面：

人馬座在這方面已經很盡力，這時應好好發揮自己靈活的特質，便會發覺世間無事難到你。較容易與他人發生衝突，要小心盡量避免。