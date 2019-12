IB攻略：和路迪士尼的故事

轉眼間已經是2019年的尾聲,又是聖誕和迎接新年的時間。迪士尼樂園是不少香港學生和家庭尋找歡樂和聖誕氣氛的地方,但是各位讀者又是否聽過迪士尼創辦人-Walt Disney (和路迪士尼)的故事呢?他的故事十分勵志,絕對值得IB學生和讀者借鑑。

出身貧窮但志不窮

和路迪士尼出身貧窮,在家中排行第四,他的兩個大哥不幸地在他4歲時,拋棄了他和自己的家人,一走了之。皆因那時整個美國正在經歷1929-1933年的經濟大蕭條,他們離開都是因為不想再給被剝削和不平等對待。但是迪士尼先生沒有因此放棄,反而扛了照顧家庭的擔子,不斷堅持,達致我們今天認識的迪士尼。

失敗乃成功之母

迪士尼最出名的卡通角色就是米奇老鼠,但是當這個成功的角色未如現在家喻戶曉前,原來和路迪士尼以往開辦的藝術工作室全都是失敗或者破產收場。除此之外,米奇老鼠的名字原本不是叫Mickey Mouse的,而是Mortimer Mouse,但是和路迪士尼的妻子認為這個名字不夠開心,所以才改了Mickey,可見和路迪士尼真的沒有很準確的生意觸覺。所以他曾經說過:We can't be afraid to fail. A failure we learn from is never a failure at all. Learn from your mistakes and you'll go far. Treat each adversity as an opportunity to learn something about yourself。意思即是不要害怕失敗,每當我們抱着學習的心態,每個失敗都可以成為成功的經驗和基石。

創新和膽識

以前的動畫都是短片形式的,正當迪士尼忽發奇想希望製作一套Full Length超過1小時的電影,他自己的親兄弟和荷里活的投資者都不看好他首部Full Length的電影──白雪公主,甚至嘲笑他的公司為“Disney Folly” ,即是蠢蛋咁解。白雪公主最後取得前所未有的空前成功,票房達到8百萬美元,然而當時的投資額只是150萬美元,回報5倍有多。所以如果現在你在不斷掙扎IB的課程,想盡辦法如何令自己走出困局,新的一年,新的展望,筆者在此預祝大家新年快樂。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人,教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生,英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣