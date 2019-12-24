IB攻略：和路迪士尼的故事

轉眼間已經是2019年的尾聲，又是聖誕和迎接新年的時間。迪士尼樂園是不少香港學生和家庭尋找歡樂和聖誕氣氛的地方，但是各位讀者又是否聽過迪士尼創辦人-Walt Disney （和路迪士尼）的故事呢？他的故事十分勵志，絕對值得IB學生和讀者借鑑。

出身貧窮但志不窮

和路迪士尼出身貧窮，在家中排行第四，他的兩個大哥不幸地在他4歲時，拋棄了他和自己的家人，一走了之。皆因那時整個美國正在經歷1929-1933年的經濟大蕭條，他們離開都是因為不想再給被剝削和不平等對待。但是迪士尼先生沒有因此放棄，反而扛了照顧家庭的擔子，不斷堅持，達致我們今天認識的迪士尼。

失敗乃成功之母

迪士尼最出名的卡通角色就是米奇老鼠，但是當這個成功的角色未如現在家喻戶曉前，原來和路迪士尼以往開辦的藝術工作室全都是失敗或者破產收場。除此之外，米奇老鼠的名字原本不是叫Mickey Mouse的，而是Mortimer Mouse，但是和路迪士尼的妻子認為這個名字不夠開心，所以才改了Mickey，可見和路迪士尼真的沒有很準確的生意觸覺。所以他曾經說過：We can't be afraid to fail. A failure we learn from is never a failure at all. Learn from your mistakes and you'll go far. Treat each adversity as an opportunity to learn something about yourself。意思即是不要害怕失敗，每當我們抱着學習的心態，每個失敗都可以成為成功的經驗和基石。

創新和膽識

以前的動畫都是短片形式的，正當迪士尼忽發奇想希望製作一套Full Length超過1小時的電影，他自己的親兄弟和荷里活的投資者都不看好他首部Full Length的電影──白雪公主，甚至嘲笑他的公司為“Disney Folly” ，即是蠢蛋咁解。白雪公主最後取得前所未有的空前成功，票房達到8百萬美元，然而當時的投資額只是150萬美元，回報5倍有多。所以如果現在你在不斷掙扎IB的課程，想盡辦法如何令自己走出困局，新的一年，新的展望，筆者在此預祝大家新年快樂。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣