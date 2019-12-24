Porsche Macan S　小改添跑味

保時捷（Porsche）旗下首款中小型SUV Macan自2014年推出以來，憑着卓越性能和高日常實用性，備受車迷推崇，單是看全球已交付逾35萬輛的數字，便可想而知。相隔5年，是時候輪到小改款抵港。

新輸港的小改款Macan，外形以至內裝配備及互聯通訊都有所提升。不單止將LED頭燈及立體LED尾燈列入標準配備，中央輕觸屏幕更升級至10.9吋，所對應的新一代保時捷通訊管理系統，更加入了智能語音操控和具備實時路況資訊的在線導航等多項先進功能。廠方更將來自911的GT跑車軚環，首次放入Macan的可選裝配備。

新的3.0L V6 Twin-scroll渦輪增壓引擎，最大馬力及扭力分別來到354hp及480Nm，分別較前款增加14hp及20Nm。配上沿用的七前速PDK雙離合器波箱，完成0~100km/h只需5.3秒，較前款快0.1秒。若像拍攝車一樣加配Sport Chrono Package，完成時間可再快0.2秒。

動力大咗，制動性能亦相應增強。前煞車碟的直徑及厚度分別增加10mm和2mm，來到360mm和36mm，並提供沿自賽車的PCCB保時捷陶瓷複合煞車系統供選配。值得留意的是小改款Macan S像不少跑車一樣，前、後輪胎闊度不同，分別為235mm及255mm。配上新研發的輪胎及擁有主動式四輪驅動的PTM保時捷循迹管理系統，帶來出色橫向動力及突出跑車個性。

規格表

車型：五門五座位SUV

引擎：V6 Twin-scroll渦輪增壓

容積：2,995c.c.

最大馬力：354hp/5,400~6,400rpm

最大扭力：480Nm/1,360~4,800rpm

傳動：七前速PDK雙離合器自動波

驅動：前置引擎、四輪驅動

0~100km/h：5.1秒（Sport Plus）

綜合油耗：8.9 L/100 km（NEDC）

車身體積：4,696×1,923×1,624mm（長×闊×高）