約翰連儂招牌圓眼鏡　成交價逾18萬美元

被《滾石》雜誌選為「史上最偉大歌手」之一的約翰連儂（John Lennon），無論在音樂、時尚、藝術、影視，以至政治上都有極為深遠的影響力，其遺物亦深受收藏家們追捧，多半以天價售出。例如約翰連儂生前開過的勞斯萊斯，以223萬美元拍出，一把他生前用過的結他，則被匿名買家以241萬美元投得。

至於最新一宗成交是一副約翰連儂曾經戴過的眼鏡，被匿名人士以18萬3,500美元投得。該副綠色圓形鏡片搭配金色邊框的Oliver Goldsmith太陽眼鏡，被譽為搖滾樂壇知名度最高的眼鏡之一。說到這副眼鏡的來歷可追溯至1968年，眼鏡的擁有者Alan Herring曾是披頭四樂隊的司機，當年約翰連儂把這副太陽眼鏡遺留在車子後座，因右邊鏡片和鏡臂鬆脫，Alan曾詢問約翰連儂是否需要修理，對方回應指眼鏡不過是裝飾物，於是他沒有幫忙修理，並把它一直收藏至今。