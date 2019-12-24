Wine Pairing！派對美酒佳餚

來到年尾，由平安夜、聖誕節、Boxing Day到除夕及新年，唔想出街最好在家開Party，預備好一系列的節日美食，都要有瓶美酒作拼配，盲目選擇又或亂襯，反而糟蹋了食物，所以在這個時候，大家揀酒配搭都要留意。

前菜多是海鮮冷盤或刺身，應配上帶果香而富氣泡的香檳作頭陣，輕盈的酒體令鮮味更加突出。美味的芝士則適合配上酒體豐富的紅酒；啖啖肉的烤火雞，適合配些帶果味、辛香的紅酒，兩者配合下，令鹹香的火雞味道更有層次感。

至於油香四溢的烤羊架或牛肋骨，就可配上滿滿莓果、Mocha和雲呢拿香氣而重度酒體的紅酒，可中和肉的油膩。軟滑質感的海鮮燴飯，濃味的飯粒配上鮮味的海鮮，一些有核水果、鹽類礦物和烤橡木香氣，味道平衡的布爾岡白酒，正好配合。

來到甜品環節，最受歡迎首選朱古力製作的甜點如黑森林蛋糕、朱古力布甸等，很多人以為只能配甜酒，但原來較濃烈的XO或干邑亦可。XO帶有的甜水果香氣，其濃厚餘韻和軟心朱古力很夾，至於帶梨、檸檬及香草氣息的干邑，除了就這樣加冰飲，或直接加點在朱古力甜品上，有助甜點風味更突出。