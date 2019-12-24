日系擴音王　9.2聲道既快且狠

為了令AV擴音機的反應更靈敏有力，日系名牌Pionner最新9.2聲道擴音機SC-LX704，引進獨特的D類擴音線路，帶來既快且狠的強力205W×9輸出，配合MCACC Pro多聲道校正系統，能幫你自動調校出包圍感最全面的音場，加上PQLS無時基誤差聲音傳輸技術，令音效細節更突出。此外，內部用料亦不失禮，採用與日本Shinyei Capacitor共同開發的薄膜電容，音色更通透，加上由前級至功率級的傳輸路徑，更改為全平衡線路，令音色更低噪乾淨，更對應Dolby Atmos、DTS:X及IMAX Enhanced等環繞聲格式，聲音定位準確富層次。

為了令播歌時音色更乾淨，引進「音訊專用模式」，當以HDMI 2輸入音訊時，即能關上影像訊號路徑，杜絕不必要的影像干擾。此外，如煲碟時開動了「AV直通模式」，則能關閉網絡功能，專責播放音訊及影像，抑制機內的數碼雜訊，而AV Direct Net Off模式更能徹底關閉網絡電源，使聲音更加清晰自然。視訊傳輸方面，支援傳輸HDR10、HLG及Dolby Vision視訊，而且所有HDMI插口均支援4K(60p/4:4:4/24-bit)、寬色域(BT.2020)及HDCP 2.3，全面照顧你視聽需要。