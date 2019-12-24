決性11點：人氣姿勢　迎接「性」誕

喺浪漫嘅聖誕夜，親熱係唔少情侶嘅必然動作，之但係應該用乜嘢姿勢最應節呢？英國偷情約會網站IllicitEncounters早前道此進行網上調查，喺獲得600名會員嘅投票下，最終得出排名最高嘅三個體位，分別係：第一位「The Dirty Santa」（骯髒聖誕），玩法係女士坐落去坐喺椅上嘅男士身上，並喺過程中享受男士嘅愛撫；第二位「The Lazy Snowman」（懶惰雪人），其實即係側躺式，女士側躺並背對男伴，然後享受從後進行嘅親熱舉動；第三位係「The Fetish Fir Tree」（戀物癖冷杉），佢嘅起手式同傳教士式一樣，但女士跟住慢慢提高雙腿並掛喺男伴肩上，而專家稱呢招可讓男士更加深入。專家稱推車仔呢類大熱體位之所以冇入圍，可能因唔少男女都想喺呢個特別日子，體驗到特別嘅體位中所帶嚟嘅新鮮同刺激感。

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