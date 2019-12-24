【深夜字聊】第一次感害怕 失敗收場

Q：我二十多歲，和男友拍拖一年，在慶祝周年紀念，與他外遊並應承「給」他。我是處女，沒有任何性經驗，而他卻有。我們買定了安全套，心理上也準備好了，但他進入少少我已感到十分痛楚，不想他進入，惟有停止，互相擁抱，我用手幫他完事，之後一齊睇電視。我擔心男友會失望，亦擔心之後做不到，可以怎辦呢？

S小姐

A：始終是初嘗性愛，女性未知水乳交融的性互動是怎樣的官能感覺，多多少少容易產生恐懼感，特別是怕流血和怕痛。年輕少女期待浪漫親密，然而實際上沒幾個能夠絕對大無畏地進行，多是靠有經驗的對方帶領，或互無經驗下探索成功。

不過大多數女性都能在短期內克服恐懼，繼而正面地探索性愛並開始享受性歡愉。不過，亦有少部分女性確實遇上性交疼痛，以至一直未能順利完成性生活，這類情況的成因，包括生理和心理兩方面的混集因素，例如因心理抗拒而導致產生陰道痙攣，此外還有潛藏的性恐懼、性格反應過敏、兒少陰影、與性事和異性相關的創傷後遺症等等有着強烈關係。另有機會是認知因素，如缺乏性知識、誤解性事是負面東西等。

對第一次性愛感到很害怕的女性，採取的解決方法各有不同。較為消極的，會用各種藉口迴避性事，打擊伴侶親密感甚至導致感情破裂也不願面對，只祈求另一半與自己共同有性無愛。有的較為積極的，希望解決問題讓雙方享受性福的，例如會以捱一捱痛就能挺得過的心情再度進行性愛、事前預備潤滑劑、吸收更詳盡的性知識、加強愛撫等。好處是新手女性能透過實踐去重新認知性生活並非甚麼可怕的一回事。相信你沒有消極迴避，願意再接再厲，相信男朋友是能體諒的。下次實踐時，先排除心理緊張，因它會導致陰道壁緊縮和陰道乾澀，宜預備水溶性潤滑劑，增加前戲愛撫，當身體完全放鬆，便較容易成事。

李偉儀

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