【特約報道】由即日起至12月30日，時代廣場展銷集將會舉行名牌服飾特賣，各款男女服飾、內衣、鞋款、護膚品最低減至一折！參與品牌包括ad-lib、GAS、Her own words、BORGHESE、LACOSTE、ellesse、BUTTERFLY TWISTS、GUNZE、EPISODE、Jessica、SIMPLY SHOES等等。趁聖誕節假期不妨過嚟睇睇~

【購物攻略】

‧Butterfly Twists嘅鞋一向舒服好著，今次開倉只要$199就買到。LACOSTE男女裝便服鞋減價後每對只售$390(原價$850)。

‧青春便服品牌ad-lib亦好抵買，原價$999嘅外套減至$190，恤衫特價只係$120!

‧另外，內衣品牌Her own words都有參與今次開倉，精選胸圍只售$299/3件，無縫&蕾絲內褲$100/3條，更設每日精選貨品，日日嚟都買到好嘢~

地點：香港銅鑼灣時代廣場一座16樓 時代廣場展銷集

日期：12月25日至30日

時間：上午11時至晚上9時

查詢熱線： 2118 8900