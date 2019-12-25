游走澳門　尋找冷門教堂

澳門教堂眾多，宗教氣息濃厚，因此很多人都喜歡趁聖誕節到澳門一遊，不過，最著名那幾座教堂都位於市區，假日遊人眾多，未免有點煞風景，今天便介紹幾間較冷門的教堂，讓大家在寧靜之中感受澳門之美！

七苦聖母小堂

路環是澳門的著名郊區，位於九澳聖母村的七苦聖母小堂（OurLadyofSorrows），遠離市中心的煩囂，自成一角，有一份與世無爭的寧靜味道。由於人罕至，難怪上世紀初，這曾作為痲瘋病院。痲瘋厲害，人人離棄，唯獨主耶穌一視同仁，所以病院旁邊有一座小禮拜堂，好讓痲瘋病人歌頌神的偉大。

直至1966年，小禮拜堂改建成現時的七苦聖母小堂。沒有巴洛克風格，也沒有澳門典型的米黃色外牆，遠看像帳篷，實在極具特色。環境清幽，還附上南中國海的無敵大海景，野餐一流。

西望洋聖堂

俗稱「主教山」的西望洋山，為經典劇集《十月初五的月光》之拍攝地。山頂的西望洋聖堂原名為卑拿聖堂（Penha Church），建於1622年，「Penha」一字解作海邊的山岩，因此聖堂又被當地人稱為「海崖聖母小堂」。教堂建於1622年，最初與炮台為伴，設備簡陋，後來附近的古堡被拆除，聖母堂才逐步擴建，並於1935年奠定今天的規模。教堂前有個以大理石雕成的聖母像，雙手合十，面向大海，容貌非常慈祥。居高臨下的教堂，可俯瞰整個南灣及媽閣區，加上四周古樹婆娑，環境清幽，感覺甚悠閒寫意。