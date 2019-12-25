薯仔焗紅蘿蔔　焗出雙重口感

薯仔和紅蘿蔔多數用來做配菜，如薯仔燜雞或整薯蓉，紅蘿蔔多數用來煲湯。IG＠thereciperebel就以薯仔和紅蘿蔔做主角，兩者混合來烤焗。小薯仔可連皮切半，紅蘿蔔質感較結實，去皮後最好不要切得太厚，以免烤焗後還是硬硬的。醃料方面，牛油溶液配上蒜蓉和不同的香料、調味等，薯仔和紅蘿蔔片要和混合物完全拌勻吸收，放在焗盤時謹記攤平所有蔬菜，最好不要重疊，這樣才會焗得均勻。因應薯仔和紅蘿蔔的厚度，焗至約30分鐘時，不妨先看看效果，再決定要不要再烤。剛出爐的薯仔紅蘿蔔，油分十足，薯仔軟腍而紅蘿蔔還帶點口感和甜味，就算小朋友都可以吃多幾口呢。

材料：

小薯仔 1.5磅

紅蘿蔔 4條

無鹽牛油溶液 1/3杯

蒜蓉 1湯匙

乾歐芹 1茶匙

鹽 1茶匙

乾百黑香 半茶匙

黑胡椒 1/4茶匙

歐芹碎 少許

做法：

1.薯仔切半，紅蘿蔔去皮切片。

2.牛油溶液加蒜蓉、乾歐芹、鹽、乾百里香、黑胡椒拌勻。

3.牛油混合物加入紅蘿蔔片和薯仔拌勻。

4.攝氏200度烤焗35至45分鐘，灑歐芹碎便成。