薯仔焗紅蘿蔔　焗出雙重口感

2019年12月25日 13:00
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    軟綿的薯仔和脆口的紅蘿蔔混合，雙重口感。（互聯網）
    薯仔和紅蘿蔔多數用來做配菜，如薯仔燜雞或整薯蓉，紅蘿蔔多數用來煲湯。IG＠thereciperebel就以薯仔和紅蘿蔔做主角，兩者混合來烤焗。小薯仔可連皮切半，紅蘿蔔質感較結實，去皮後最好不要切得太厚，以免烤焗後還是硬硬的。醃料方面，牛油溶液配上蒜蓉和不同的香料、調味等，薯仔和紅蘿蔔片要和混合物完全拌勻吸收，放在焗盤時謹記攤平所有蔬菜，最好不要重疊，這樣才會焗得均勻。因應薯仔和紅蘿蔔的厚度，焗至約30分鐘時，不妨先看看效果，再決定要不要再烤。剛出爐的薯仔紅蘿蔔，油分十足，薯仔軟腍而紅蘿蔔還帶點口感和甜味，就算小朋友都可以吃多幾口呢。
    材料：
    小薯仔　1.5磅
    紅蘿蔔　4條
    無鹽牛油溶液　1/3杯
    蒜蓉　1湯匙
    乾歐芹　1茶匙
    鹽　1茶匙
    乾百黑香　半茶匙
    黑胡椒　1/4茶匙
    歐芹碎　少許
    做法：
    1.薯仔切半，紅蘿蔔去皮切片。
    2.牛油溶液加蒜蓉、乾歐芹、鹽、乾百里香、黑胡椒拌勻。
    3.牛油混合物加入紅蘿蔔片和薯仔拌勻。
    4.攝氏200度烤焗35至45分鐘，灑歐芹碎便成。
    網址：https://bit.ly/2M810Rs
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