三界五行：努力拚搏　勤而有功

處女座的人，2020年有一個良好開局。太陽提供正能量有足夠智慧和魄力完成年初的發展大計。（互聯網）

處女座的人，2020年有一個良好開局。1月，水星源源不絕帶來創作靈感，木星增加你的人緣，構思和計劃較容易得到上司和客戶欣賞，只要加強和同事溝通和合作，不愁沒有一展才華的機會。千萬不要有無謂顧慮，否則，大好機會在你猶豫不決的時候與你擦肩而過。

如果一切拿捏得準確，2月和3月可以大展拳腳，取得顯著成績，但千萬不要趾高氣揚，瞧不起與你合作的人，一旦失去他們支持，即使有再好構思，也只能成為空中樓閣，應該放下身段，透過聚會表達對他們的謝意，不要吝嗇金錢，雖然金錢買不到友誼，但友誼需要用誠意維繫。

4月和5月，愛情運較差，與家人也容易發生矛盾，傳統智慧「沉默是金」不可能解決問題，只會加深彼此誤會，可行辦法是，不要和他們談論你工作和事業，多留些時間陪伴他們，時間要分配好，不可厚此薄彼，除非你已結婚或準備結婚，否則，與家人聚會盡量避免帶另一半參加。

6、7月，常有似是而非的意念出現，不要改變現有的工作和理財模式，一動不如一靜，低調穩守，大事切勿私拿主意，多請示少犯錯。

8、9、10月，太陽提供的正能量令你有足夠智慧和魄力完成年初的發展大計，財運、情誼運亦大大改善，是可喜的豐收期。但11月，事業和財運陷入低谷，宜守不守攻。12月，你將有一個幸福結局，一年辛勞終換來美滿。

方向宇