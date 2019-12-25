向老套說不　潮襯聖誕冷衫

聖誕冷衫不是只可襯牛仔褲波鞋或長靴，識得配搭一樣可以襯出不同風格。（互聯網）

聖誕冷衫多年來都被外國時裝界譏笑為「Ugly Christmas Sweater」，因為款式老套過時。其實聖誕冷衫不是只可襯牛仔褲波鞋或長靴，識得配搭一樣可以襯出不同風格。大家不妨參考外國潮人示範，等大家在這佳節都可以用至潮裝扮去過聖誕。

復古文青

冷衫是文青Look必備服飾，所以用聖誕冷衫去襯文青Look就最適合不過。最好揀較短同窄身款式，顏色亦選較深沉的Earth Tone、深藍或灰等制服色調，下襯闊身半截裙或西褲，襯埋對襪褲或短靴，即時化身仙氣文青。

型格Oversize

而家Oversize冷衫大行其道，襯Oversize聖誕冷衫下身不建議着貼身褲這傳統着法，反而繼續玩Oversize，襯直身裙子或Roll Up闊腳褲更有Street Style味。

優雅紳士

復古女文青可用聖誕冷衫襯半截長裙，而男士想襯優雅Preppy Style紳士裝扮的話，可以揀背心或V領聖誕冷衫，內襯恤衫再加件西裝褸，就充滿公子貴氣。

撞色層疊

既然聖誕冷衫色彩豐富不如玩盡佢，以Layering同撞色設計，襯以鮮色外套或是格仔等不同圖案的裙子、褲子或頸巾，更有節日氣氛又不失型格。順帶一提想玩情況裝着法一定要一模一樣，睇睇外國的街拍情侶就知，而同風格但不同圖案的聖誕冷衫，一樣有情侶Feel又不會給人老套肉麻的感覺，值得參考。