今晚食乜：聖餐便餐 番薯Finger Food美味飽肚
2019年12月25日 15:00
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聖餐便餐 番薯Finger Food美味飽肚
Merry Christmas！
今日係聖誕節，想和閨密或家中小朋友開「私人派對」，Easy，跟IG@eats_better用番薯炮製美味Finger Food，賣相繽紛又飽肚，加杯Cocktail或Mocktail，已經好滿足。
製作這款美食，首先最好揀選和手臂差不多粗的番薯來切厚片，這樣成品便可以盛載更多材料。切片後掃橄欖油便可烤焗。若然家中沒有焗爐的話，也可以放在平底鍋上，以慢火煎至熟。
之後按個人喜好放入不同的蔬菜粒，再加點辣味蛋黃醬來黏實食材，若然吃得辣的話，放一小片辣椒，味道更突出。唔覺唔覺，又吃了一大堆蔬菜呢！
材料：
粗身番薯 1條
橄欖油 少許
番茄粒 半個
青椒粒 1條
洋葱粒 半個
辣蛋黃醬 少許
鷹嘴豆 適量
做法：
1.番薯切厚片，表面掃橄欖油，以攝氏180度焗20分鐘。
2.番薯片灑洋葱粒、鷹嘴豆、辣味蛋黃醬、番茄粒和青椒粒便完成。
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