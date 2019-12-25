今晚食乜：聖餐便餐　番薯Finger Food美味飽肚

Merry Christmas！

今日係聖誕節，想和閨密或家中小朋友開「私人派對」，Easy，跟IG@eats_better用番薯炮製美味Finger Food，賣相繽紛又飽肚，加杯Cocktail或Mocktail，已經好滿足。

製作這款美食，首先最好揀選和手臂差不多粗的番薯來切厚片，這樣成品便可以盛載更多材料。切片後掃橄欖油便可烤焗。若然家中沒有焗爐的話，也可以放在平底鍋上，以慢火煎至熟。

之後按個人喜好放入不同的蔬菜粒，再加點辣味蛋黃醬來黏實食材，若然吃得辣的話，放一小片辣椒，味道更突出。唔覺唔覺，又吃了一大堆蔬菜呢！

材料：

粗身番薯 1條

橄欖油 少許

番茄粒 半個

青椒粒 1條

洋葱粒 半個

辣蛋黃醬 少許

鷹嘴豆 適量

做法：

1.番薯切厚片，表面掃橄欖油，以攝氏180度焗20分鐘。

2.番薯片灑洋葱粒、鷹嘴豆、辣味蛋黃醬、番茄粒和青椒粒便完成。