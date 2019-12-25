征選遊：德島三好市　大步危窩心溫泉小宿

位於德島三好市的大步危，幾乎是德島必遊的著名景點，想去船遊的朋友，不妨考慮選住緊鄰大步危的「大步危峽 曼納卡酒店」，它格局頗像傳統小溫泉旅館，不單有溫泉泡，從各細處更看出它的管理非常細心，例如來時玄關早已掛上歡迎我們的香港區旗，接待處更有能說國語的台灣實習生；而我所住的和洋式房更是喜歡，在睡床旁的小榻榻米上，不但有貴價的Dyson暖爐風扇（吹風筒也是），電視下更有全套JBL影音器材，打開窗甚至見到有漂亮的紅橋風景。晚餐的「晚秋」時令料理，不但有大步危必吃的燒香魚，還有用白味噌作湯底的田舍鍋，把切薄的極味豬往湯中灼燙，美味至極。最意外是在料理菜單字上，竟還發現特別印上了香港區旗，體貼得深感窩心。

大步危峽 曼納卡酒店

地址：德島縣三好市山城町西宇1644-1

房價：一泊兩食 每晚15,500日圓（約HK$1,100）起

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