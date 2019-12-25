INVINCIBLE　打造至潮登山外套膠囊系列

由INVINCIBLE主導的「THE EXPEDITION」膠囊系列向The North Face品牌豐厚的探索歷史致敬，把珠穆朗瑪峰的探索靈感直接帶到街頭文化，重新演繹往昔經典的登山外套。（互聯網）

近年山系風受到潮界力撐，貴為山系造型最具代表性的品牌The North Face，最近與台灣知名潮店INVINCIBLE攜手推出獨家膠囊系列，重新塑造TNF三個經典登山外套款式：Denali、Mountain Jacket及Nuptse，將往昔的專業登山裝備與靈感帶進今天的時尚街頭文化中。

由Jimmy Wu於2006年創立的INVINCIBLE，以攝影師Chris Noble於1987年在Snowbird Everest Expedition極地探險企劃的旅途中，在珠穆朗瑪峰基地營所拍攝的一張經典照片，作為是次獨家膠囊系列的設計靈感。 當年，The North Face 產品及專業裝備總監Sally McCoy嘗試以第一位美國女性的身份挑戰珠穆朗瑪峰，可惜被40年一遇的暴風雪影響進度，錯過了登頂機會，但是這次寶貴的探索攀登經驗卻為她帶來了無數的設計靈感，成就了Nuptse，Denali等經典登山外套與 「Expedition System」概念的誕生。