戲通天下：貓迷必睇　經典音樂劇殺入大銀幕

就算你成世人都未睇過音樂劇，都應該聽過《CATS》的大名，被稱為歷史上最成功的音樂劇之一，自1981年在倫敦首演以來，更被翻譯成20多種文字，在全世界各個角落演出，而在今個聖誕，這班貓仔更由舞台殺入大銀幕，由曾拍攝《孤星淚》的導演湯賀柏改編為電影，為滿足一眾貓迷，12月24-25日更特別開設優先場，正式上映則在12月26日Boxing Day，就等一眾貓迷來拆禮物，看看這套《CATS》電影版吧。

吸引位一：《孤星淚》導演再拍音樂劇

提起將經典音樂劇改編為電影，不少人都記得2012年的《孤星淚》，由Hugh Jackman主演，不單票房大收，破4億美元，更獲得第85屆奧斯卡金像獎8項提名，當中更得到最佳女配角、最佳混音及最佳化妝及髮型設計等大獎，而《孤星淚》的導演，就正正是今次拍攝《CATS》的湯賀柏，相隔7年再拍音樂劇電影，粉絲當然超期待。

吸引位二：CG貓樣以假亂真

如果你有睇音樂劇《CATS》的話，都會知道舞台演員會透過化妝，及加上貓毛、貓鬚、貓尾等修飾，而營造出有真貓的感覺，而今次電影版就更進一步，採用了CG動畫加工，為演員加上CG貓毛、貓鬚、貓尾，所以貓尾可以很自然地擺動，令你聯想起腳邊的真貓，而起舞時更帶出非常奇幻的感覺，為電影增添耳目一新的視覺刺激。

吸引位三：James Corden演得又唱得

雖說電影內每個角色都化上了CG貓妝，觀眾都很難認出他們的真樣，但導演在選角時都非常嚴謹，好像要角James Corden，是一名英國著名電影男演員，更是CBS電視節目《深夜秀》的主持，而且他擁有不少舞台劇經驗，2011年主演的《One Man, Two Guvnors》不單口碑極佳，更取得2012年東尼獎最佳話劇男主角獎，絕對是演得又唱得。