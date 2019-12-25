2020年星座運程（IV）山羊、水瓶、雙魚

終於來到最後一集的2020年星座運程！對於山羊座、水瓶座及雙魚座的朋友，應該等到很心急吧！且聽漂流塔羅的阿琳分享。無論來年運程如何，大家最緊要相信自己，在各自崗位發光發熱。

山羊座（12/22-1/20）

放鬆生活 最幸運星座

整體幸運指數：5星（滿分為5星）

事業方面：

今年山羊座的朋友，可以說是最幸運的星座，所以開拓新思維、輕鬆生活，是山羊座今年的課題。事業上，不妨聽取一些較年輕同事的意見，他們給予的一些新想法。幽默是山羊座最大的武器，學習如何開玩笑、如何輕鬆自如地應付對方的對答，亦是今年化解問題的重點。

愛情方面：

順利又甜蜜，當你學曉輕鬆的方式去面對問題時，令伴侶感到很驚訝，到時對方自然會更勇於展現真實的自己，跟你好好溝通。

心靈和健康方面：

當你學曉輕鬆的方式面對問題，知道不是一定甚麼責任才是唯一的出路，減少心理壓力，少些心理壓力，自然少些病痛。

畫面出字：水瓶座（1/21-2/19）

壓力難掩 放下自省

整體幸運指數：5星（滿分為5星）

事業方面：

今年壓力較大，因為事業上挑戰較多，無力感變得很重，壓力大增，讓你變得冷酷和不合群，同事容易忌你三分。是非可能會多，你要小心留意。同時亦是在上司面前表現自己的好時機，容易因此而升職加薪。

愛情方面：

記住多忙也好，也不要錯過認識新朋友的機會，因為較容易一拍即合，一拍即合的機會誰想錯過。已有伴侶的水瓶座，容易因生活日常，而重新審視和對方的合襯度、價值觀等問題，與其自己思考，不如坦白說明，更能有磨合空間。

心靈和健康方面：

批判自己對自己沒有幫助。擁抱你的夢想，熱切追求，才會有真正的進步。有心事的時候，不妨放低你的面子，放低你的自尊，和朋友傾訴。

畫面出字：雙魚座（2/20-3/20）

整體不俗 相信直覺

整體幸運指數：4星（滿分為5星）

事業方面：

今年是很要相信自己直覺的一年，你一直也知道自己喜歡做甚麼，只是沒信心、沒前景、賺不到錢等，但今年應把上述想法統統放開。因為勇敢追夢是今年重點，嘗試放開一些，你會有意想不到的收穫。而在現時工作上，亦可爭取多做些心思細密的工作，甚至天馬行空的工作，同事都會對你刮目相看。

愛情方面：

亦有機會遇到新對象，但要小心騙子，不要因怕做衰人而保持聯絡。另外如果過分懷念過去的人和事，令你看不見可發展的對象，要小心留意。

心靈和健康方面：

不要因為他人的看法和意見，就過分懷疑自己，你才是最清楚自己情緒的人。你的情緒是很複雜，好好處理、好好面對，勇敢一點吧！