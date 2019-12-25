生活夜校：情色字典中的Phoenix　原來係咁解……

一年將盡，希望香港好似鳳凰咁，浴火重生……每次鳳凰出現唔係聲勢奪人，就係華麗無比，原來喺情色俚語中嘅鳳凰，卻有另一番味道。今次就以鳳凰Phoenix作主題，為大家帶嚟與別不同嘅成人體驗。

【Golden Phoenix 極重口味】

有人話如果男士風流過後，唔想被女伴纏住嘅話，就要玩一招「Golden Phoenix」。佢嘅意思係指男士喺發射升空後，喺女伴身上灑上黃金聖水，由於太過重口味關係，之後對方絕對唔會再同你有下一次，但問題係事後有機會畀人唱無品。其實想𡁻完鬆，又唔使去得咁盡囉！

【Wet Phoenix 用完再用】

傳說鳳凰從灰燼中浴火重生，成為火鳳凰；而喺情慾俚語中嘅「Wet Phoenix」，中文直譯做濕鳳凰嘅佢又係乜嘢意思呢？原來佢係指男士喺完事後，將套套除脫回氣後，再次戴上同一個套套同女伴繼續啪啪啪。不過，美國疾病控制及預防中心表示，安全套唔好重複使用，皆因會容易出現破損或洩漏，減低保護作用。

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