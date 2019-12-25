熊啤啤伏特加　洋溢童話氣氛

Belver Bears Belvedere Vodka是雪樹伏特加的經典之作，伏特加放在熊仔玻璃瓶內，兩者連成一體仿如熊仔抱着酒瓶般，集可愛與高貴於一身。（互聯網）

聖誕節又怎少得美酒佳餚，除了應節美食之外，不少酒廠都會推出聖誕限定版，然而數到最有氣氛的限定版醇酒，事隔多年還是以Belver Bears Belvedere Vodka令人留下最深刻的印象。

Belvedere Vodka雪樹伏特加是波蘭最頂級的伏特加品牌，而Belvedere本身就是波蘭總統官邸的名字，意思就是Beautiful to See。雪樹伏特加以優雅與簡約著稱，2015年上畫的《007：鬼影帝國》就與品牌合作推出「幽靈黨」紀念版伏特加，皆因「Shaken not Stirred」伏特加馬天尼一向是占士邦的至愛。

至於上文提及的Belver Bears Belvedere Vodka早在2011年便推出，用啤啤熊玻璃瓶作裝飾洋溢着節日氣氛，但其實與聖誕節並無關係，反而是為了法國電影節而邀請法國唱作人Jean-Roch設計的特別版。由於熊仔與酒瓶同樣用玻璃製作，有強勁的透光效果，發光熊仔與伏特加合二為一充滿童話色彩，當時開價5,000歐元（約HK$43,350）亦引起訂購熱潮，炒價高逾7,200美元（約HK$56,160）。