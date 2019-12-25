深廣直通：Disco博物館　帶你重回八十年代

在你印象中的Disco是甚麼樣？色彩斑斕、金光閃閃、格格不入還是耐人尋味呢？很多人都喜歡Disco，因為在舞池裏面沒有壓力、沒有身份，只需盡情的享受自我、盡情「蹦迪」。G&G創意社區傾情打造全球首個Disco博物館，裏面聚集了Disco黃金時代的流行元素，讓上一代人的青春舞曲和文化符號重新走進我們的生活，帶我們重回八十年代。

這個博物館裏為「蹦迪達人」專屬訂製全新玩法，20多個復古的場景及多重互動體驗，讓你拍照、娛樂兩不誤。三大主題區域組成一個可蹦迪的博物館。

街心公園，重現80年代的街頭風貌，一切美好的事情都有可能在這裏發生。糅合了Disco風格的街道炫麗且色彩斑斕，多個場景讓你盡情體現不一樣的街頭，汽水雜貨店、洗衣房、電話亭、糖果廳、遊戲廳、籃球場、停車場，還有可預約的髮廊等都讓人目不暇給。

萬能青年空間，體驗Disco達人的生活。擺脫日以繼夜枯燥的生活、放下平隱追求心中的夢。走進骨灰級Disco青年的生活空間，經典海報牆、結他、黑膠唱片、小霸王遊戲機，這一生有沒有任何事讓你沉迷。

的士高舞廳，Disco的靈魂，還原極負盛名的俱樂部場景。每個人都需要一場蹦迪去釋放自己的靈魂。這裏可以跳舞、溜冰、塗鴉、打靶、夾娃娃，甚至還有波波池。在這裏可以盡情的做回自己、找回童真，聚光燈下，盡情舞動。

想體驗Disco的人生嗎？找一天去深圳看一看吧。

展期：即日起至1月5日

時間：11:00am~8:00pm（逢周一休展）

地點：深圳蛇口荔園路9號G&G 創意社區2F

交通：水灣地鐵站D出口或公交 南玻大廈站/招商發展中心站/蛇心網谷站

門票：普通單人票： 69RMB、Disco病友套餐：99RMB（單人票＋飾品組合＋5個遊戲幣）、Disco狂熱套餐：129RMB（ 單人票＋1次復古換裝＋飾品組合＋10個遊戲幣）、1.2米以下半價，現場購票