【深夜字聊】意亂情迷點收科

有人話每年到呢個時候，酒會、晚宴、派對等應酬活動停不了，因此亦係出軌嘅高峰期。呢位男網民就係其中一位，佢話：「我工作嘅公司每年呢個時候都會舉辦派對，而由於公司嘅人數唔算太多，得嗰約二十人關係，故此好多時都係訂間派對房玩。今年中公司嚟咗個女同事，佢細我十年左右，但因為佢住喺我屋企附近關係，所以喺老婆嘅同意下，我好多時都會接埋佢上車，然後先送老婆返公司，我哋兩個再一齊返工。點知早幾晚嘅公司派對上，佢突然同我拉咗我出平台咀我，可能我都飲大咗關係，所以我不但冇第一時間推開佢，仲同佢一樣互相搜索對方身體⋯⋯不過我冇耐都推開咗佢，而佢對我笑咗笑後就拖住我入番去。跟住成晚我哋就冇再傾過偈，而且每日如常一齊返工。雖然係咁，但我知對佢嘅感覺已經唔同咗。唔知大家有冇咁嘅經驗，可以同我分享吓，等我知道應該點樣做吖。」

網友神回應：

下水溝：兄台，既然你問到有乜嘢要分享，咁我就同你講，呢啲只係一時意亂情迷，起碼對你嚟講，佢只不過係剎那間觸電嘅感覺，並唔係乜嘢愛情嚟。

GuuYa：講乜嘢感覺吖，鹹濕就鹹濕啦！係男人都想有新鮮感嘅女人，夠刺激嘅愛情，同埋偷食嘅快感，而你只不過係將呢啲嘢合理化啫，咪講到好似有段可歌可泣嘅愛情故事等緊你咁啦。

泫澈：你問到，我就同你分享。我單嘢基本上同你一樣，但唔同嘅係當中嗰位唔係女同事，而係前妻嘅下屬。咁我嗌得佢做前妻，你都知道下場會係點。

Nanny：你咪輕視女人嘅直覺，其實當你同個女同事嘅關係有少少變化時，你老婆已經覺得有啲唔妥。重點係你想喺你老婆忍唔住時爆出嚟，定係喺佢爆之前End up呢件事呢？

-------------------------------