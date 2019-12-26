【健樂事】免肚皮受罪　食自助餐7大法則

食自助餐要食得健康，可參考美國農業部提倡的「My Plate」概念，意思是用一隻碟分成不同的比例，當中二分之一為蔬果、四分之一是五穀、四分之一是肉類。（設計圖片）

聖誕、新年期間，相信不少人會出動去食自助餐，貪其食物款式夠豐富，又可以任揀任食，但眾所周知，沒節制地進食，往往會令肚皮受罪。想健康地享用自助餐，不妨參考以下7大建議。

1. 事前勿刻意留肚

很多人為了食得回本，通常會在食自助餐前忍口，不吃一兩餐，以為可以給肚皮留「Quota」，但這做法只會令人過餓，吃自助餐時更容易食過量，而且長時間空肚又一下子進食大量食物，會加重胃部負擔，引起消化不良。正確做法是事前的正餐照吃，但吃得輕盈一點，切勿捱餓。

2.進食速度勿過急

一般自助餐都有至少一個半小時至兩個小時畀顧客慢慢食，所以大家應慢慢進食，因為我們要在進食後20分鐘左右才開始有飽肚感，要是狼吞虎嚥，容易因進食過急而太飽。

3.先吃沙律增纖維

享用自助餐要吃得有序，蔬菜應是最先進食的，並以沙律菜為首選，因為可增加纖維素的攝取，有助提供飽肚感，亦可減低之後吃肉的油膩感。但要注意切勿放太多醬汁，以免吸收過多的脂肪。另外，選擇沙律菜的醬汁時，以醋汁較理想。

4.三高食物不宜多

吃過沙律，接着可向主糧進發，如五穀類、肉類、海鮮等。每類選擇一件便夠。五穀類可選全麥麵包；肉類以冷盤的款式較低脂，因沒添加醬汁；熱葷方面，如果是有芡汁或醬汁的食物，不宜沾過多，否則會吸收過多油分。

5.海鮮要適可而止

假日自助餐的價錢動輒五、六百元，所以好多人會拚命吃海鮮，希望「回本」，但一次過吃大量凍海鮮，容易增加消化道負擔，引致消化不良。其次，帶子、青口等海鮮含有較高嘌呤，痛風患者或尿酸高人士要留意進食分量。

6.甜品宜分甘同味

對很多女士來說，甜品才是自助餐的「主菜」，望見五花八門的甜品，確實令人難以抗拒。想滿足食欲，可取幾件甜品跟朋友分享，每人吃少少，可減少糖分、脂肪的攝取。

7.飲料宜選無糖

由於自助餐已吃了不同種類的食物，飲料應盡量選擇無糖的清茶、檸茶、檸水等，避免攝取過多的糖分，而且可幫助消化。