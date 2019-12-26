姚望四方：全面改造海洋公園

海洋公園公布業績，連續4年錄得虧損。作為香港本土的主題公園，公園已有40多年歷史，經歷1998年金融危機、2003年沙士都能起死回生，海洋公園陪伴我們多年，是香港人的景點。從剛公布的業績看到，近這幾年公園客源沒有因為入境旅客增長而同步得益，主要原因是面對區內同質景區的激烈競爭，加上多年來沒有大規模的更新改造，缺乏新鮮感。

2019年反修例風波令訪港遊客出現斷崖式下跌，未來虧損擴大將是意料之內，長遠來看，海洋公園如果不作出全面的更新改造，危機將會一直存在。

主題公園經營困難是事實，根據中國主題公園研究院發布的數據，中國共有主題公園339座，其中超過半數盈利，四分之一虧損，其餘持平。傳統主題公園的盈利模式，是靠推高入園人數和提高門票保持收益，以支持樂園設備更新，不斷擴大規模吸引更多遊客。而這種盈利模式，一旦入場人數大量下滑，便會陷入資金鏈斷裂的惡性循環。海洋公園目前腹背受敵，隨着大灣區內長隆等主題公園的崛起，吸引力已經大不如前，如不重新規劃，將難以競爭。

分析國際成功主題公園品牌的盈利模式，除了不斷更新設備項目，還離不開背後的獨特文化。迪士尼、環球影城的成功，在於其背後家喻戶曉的動畫人物，帶動樂園的衍生消費。海洋公園要在主題公園競爭中打開一條新路，必須依靠獨特的優勢，實施多元化的經營，吸引更多遊客和本地市民。目前海洋公園有兩大優勢，一是依山傍海的自然環境，位置接近市區又有地鐵直達，在全球主題公園中都十分罕有。二是其在動物保育及研究方面的經驗，是世界享負盛名的動物機構，並擁有全球其中一支最龐大的教育團隊。海洋公園有條件在體驗自然、教育保育、深度旅遊方面與周邊競爭。政府亦應該考慮為海洋公園加大注資、支持香港本土主題公園成為大灣區內領先的旅遊景點。

姚思榮

立法會旅遊界功能界別議員