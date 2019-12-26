滑雪勝地快閃店　邊滑雪邊掃名牌

每年冬天世界各地滑雪勝地成為富豪名人同潮人的聚腳地，不少名牌近年亦趁機在滑雪度假熱點開設Pop Up Store，等潮人名人們可以邊滑雪邊Shopping。Chanel今個冬天再次進駐法國著名滑雪勝地Courchevel，在當地開設為期四個月的Seasonal Boutique季節限定店。Seasonal Boutique由一古典度假小屋改建而成，大門外設有巨型紅色發光CHANEL標誌，跟雪地同黑白色調的小屋形成強烈對比。店舖設有兩層面積共160平方米，地面一層採用簡約線條設計，飾以絲絨及人造皮草裝飾，營造出親切溫暖感覺。此層展出2019秋冬系列及2020早春系列，還有珠寶腕錶等配飾。地庫一層則以紅色粗呢作布置，展出手袋皮鞋系列。

來自意大利的ETRO則跟著名時裝店FRANZ KRALER合作，於意大利滑雪勝地 Cortina d' Ampezzo及 Dobbiaco開設兩間期間限定店ETRO SKI CLUB。兩間SKI CLUB售賣品牌男女裝及家居系列，品牌更特別為店舖推出限量版服飾，包括冷衫、圍帽及手袋等，採用白、紅及深藍色調，並飾以特別設計的徽章及以雪山作主題的Etro飛馬圖案。