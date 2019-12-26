三界五行：性格迥異　未必唔夾

天秤座的守護星球是金星，金牛座的守護星球也是金星，但是，由於兩者的「四象」所屬不同，造成了兩個有趣的迥異性格。

金牛是土象星座，性格穩重，保守執着，一旦選定目標就不輕易改變。天秤是風象星座，性格溫柔善變，由於過分追求完美，所以常常有選擇的困難，對與自己有關的人、事、物，難於取捨。更有趣的是，如果這兩個星座的人作為合作夥伴、同事、情人或夫婦，相處得好，可以優勢互補，互助互利；相處不好，各有各的想法、方向，南轅北轍，很難合作愉快。

如果這兩個星座的人談戀愛，切勿因一時衝動而閃婚，否則，很容易犯了因「誤會而結合，因了解而分開」的錯誤。但占星家都不敢貿然判斷，這兩個星座的人不能結為佳偶，因為好的姻緣，往往都是「周瑜打黃蓋」——一個願打一個願捱，也就是俗語所講的「前世」。如果男的是天秤座，女的是金牛座，男主外，以善變的觸覺，在變幻的環境打拚；女主內，善於理財，勤儉持家，就成為最佳拍檔；如果女的是天秤座，男的是金牛座，女強人出外打拚，有穩健的丈夫做靠山，也是無敵組合。

2020年，天秤座受冥王星與天王星的交叉影響，再加上水星逆行，容易舉棋不定，多疑多慮。幸然金星也逆行，有助他們克服性格弱點。如何趨吉避凶？明天續談。

方向宇