明年焦點：頂級新船　富豪級享受

明年有不少新郵輪登場，想要又豪又舒適的方式暢遊歐洲，就要留意麗晶七海郵輪明年2 月下水的七海輝煌號（Seven Seas Splendor）了！它載客人數只有750 人，並擁有1:1.15 絕佳的船員和乘客比例。船上用上超過46,000 平方呎的意大利雲石作裝潢，設有375 間套房及客房，面積由307 平方呎的陽台套房至4,443平方呎的豪華麗晶套房不等。其他設施方面，船上有裝潢富麗的主食府Compass Rose 等七大滋味食府，並配備私人水療區及坐擁270 度遼闊景觀的環繞式露台。於2020年首航時，七海輝煌號會獨家推出65 項全新地中海和北歐岸上觀光行程，涵蓋克羅地亞、法國、希臘、摩納哥、西班牙和英國等地，大家不妨留意了。

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