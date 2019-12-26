靈敢侶情：節日短訊……

動動手指打句回覆，除了是禮貌，也是給等待回覆的對方一點安慰。（互聯網）

年尾，總會收到一堆「新年快樂、聖誕快樂」短訊。

熟朋友，多半不會發給你，因為早已約好見面。即使不見，張嘴都未必會好，不問你「還未癡呆？」已要偷笑。

惟有不相熟的朋友，才會給你發祝福短訊，生意人以表禮貌，疏堂朋友以示友好。至於長輩，可能只為轉發長輩圖。一切雖看似有目的，但其實是漫無目的。

你收到後，先要動腦想想：「這誰？」想到了，剛好落車，遲點才回。到想起要回，都半天後，算吧，反正回了，對方亦不會回覆，覆了都是笑臉，沒有意思。要做得成朋友，早就做了，不用等到今天。一句「聖誕快樂」，無可能令友情突飛猛進。

不過，又不是會發節日短訊的，就代表生疏。

某年，一位女生拿着電話，七上八落，來回踱步，問：「為何他不找我？」

「誰？」

「他！」女生跺腳。

半天未到，她先下手為強，以為她要罵人，原來是：

“聖誕快樂！

今天出去玩，要多穿衣，別喝太醉啊！”

等了又等，等完再等，等到生活繼續正常運作，已經不能叫做故意等，她還在等。

她變成節日發短訊的疏堂朋友，暗戀者，從來都無地位。

所以，我甚麼人都會覆，因為我知道，發訊者和等待回覆者，都有着不同的故事。動兩根指頭，打句「謝謝，聖誕快樂！」比起玩手轉球防退化，更有意思。

寫好這篇，我手痕給廿年相熟發「聖誕快樂！」

他回我一句︰「大便暢通！」

這就是好朋友，實際！

周靈山，Slimcook創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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