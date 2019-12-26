全港唯一親親羊駝之地

羊駝憑着一副天然呆的樣子，成功俘虜不少港人的心，有人甚至為親眼見其一面 ，會特別飛往外地 。不過最近位於錦上路的菠蘿園──有機薈低碳農莊，成功從澳洲引入4隻羊駝 ，並安排牠們住進羊駝園區，同時設有親親羊駝的活動環節 ，參觀者可進入園區草地輕撫羊駝、餵食和拍照，惟每節親親羊駝時段約20分鐘，，人數限制為10人左右。由於羊駝膽小又害羞，大家記得慢慢行近，亦不要大呼小叫，免得牠們受驚跑掉。

周邊設施多籮籮

親親羊駝之餘，農莊又特地推出多項以羊駝為主題的工作坊，有食品製作、也有手工藝班，讓大家親手製作獨一無二的紀念品，有興趣者可預先報名。同場又設有精品區，推出毛公仔、擺設、掛飾等主題產品，讓入場人士把可愛的「羊駝」帶回家。

農莊一直以菠蘿和有機耕作為主題，故除了新推出的一系列與羊駝有關活動之外，其他娛樂設施亦十分豐富，設有農耕體驗、自摘時令蔬果等，早前更大規模增加彈床、沙池、攀爬架等遊樂設施，定必令小朋友樂而忘返。

模特兒：陳正曦、陳正謙