本日日本：麥當勞3,000日圓福袋　內裏有啲乜？

假如你1月1日會身在日本的話，必備節目係到各大百貨公司及名牌排隊搶福袋！不過原來當地就連唔少連鎖餐廳都出埋一份，當中最有代表性的，莫過於大大個M字的麥當勞喇！你一定會好奇，究竟老麥福袋有啲乜呢？放心唔係將賣剩嘅開心樂園餐玩具塞埋一齊就算，今年老麥的2020年福袋特別找來生活雜貨品牌niko and…齊齊玩聯乘，炮製售3,000日圓的福袋！搵得niko and…，袋內的禮品設計亦畀足心機，採用「美式懷舊」為主題，包括印有麥記初期吉祥物Speedee圖案的兩用Tote Bag、以復古色彩着色的熟食杯、靚靚圖案面巾一條、會播出經典麥記旋律的炸薯條形計時器一個，可以話統統都係實用性好強的禮品！不過更精彩係，每個福袋更送上總值3,270日圓的11張免費券，包括1張豪華總匯漢堡、2張照燒漢堡、2張魚柳包、1張麥香雞、1張火腿生菜漢堡、2張細薯條及2張5件裝麥樂雞（使用期限至2020年6月30日），而且更有機會抽中價值500日圓的黃金Mac卡（機會率係10個中1個），換句話講呢個福袋係包賺無蝕，當然前提係要喺限期前用晒啲免費券！