生活夜校：御守小知識 唔識用錯好可惜

御守很多人都買過，但你又知唔知它們正確的使用方法呢。（互聯網）

上次說完使用御守的注意事項，這次來說說不同功效的御守的使用方法。針對不同功效的御守，可以放在不同的地方重點守護，把靈力發揮到極致，我們快來看看吧。

御守一般分為學業御守、戀愛御守、健康御守、家庭御守、交通御守、財運御守和除厄御守。使用學業御守可與練習listening的播放器放在一起，也可以放到筆盒之中，在考試前輕輕用手握着全身放鬆祈求好成績。

戀愛御守很講求緣分，難以預測何時會到達，因此需要隨身攜帶並且藏好。可以放在車票夾、手袋內袋、外套袋等隱藏但經常攜帶的東西裡。另外，如果求「相遇」，亦可放到象微外出的行事歷之中。

健康御守同樣需要隨身攜帶，正常可以放在包包裏，如果是給老人的長壽御守則可綁到手推車或柺杖上。而如果是求子或安產的御守則可放到每天手持的小袋子中或者腹帶的內袋中，每日誠心的祈願。

家庭御守可選擇隨身攜帶，也可以按神社/寺廟的要求，放在家裏的某些特別方位，以保家擇平安。

交通御守通常較適用於駕駛人士，使用時可放於車窗角落位，注意不要擋到自己駕駛的視線。

財運御守可隨身放在錢包裏，也可以放在金庫或者放存摺等等有關錢財的地方，取有利積聚財富之意。

最後是除厄御守，它有保佑遠離疾病、每日健康平安的作用，因此也是需要隨身攜帶的。可以放在外套內袋和每天攜帶的包包裡，尢為適合犯太歲的朋友。

每一個信仰都需要誠心和敬重的去相信，並不是盲目的依靠，而是在努力前進的道路上希望能得到保佑。如果選擇購買，如果得到了別人的祝福，不仿試著充滿正能量的前行，fighting！

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