迷你四色眼影盤　出街補妝好Easy

對於習慣每天化妝的女生，除了要經常注意妝容有沒有花，還要時不時補妝，攜帶的化妝品當然愈的骰愈好，韓國化妝品牌3CE推出全新迷你四色眼影盤──3CE Mini Multi Eye Color，迷你尺寸方便攜帶，女生可以去到邊補到邊。

迷你四色眼影盤共推出Mix、Matte及Glitter三款不同組合，Mix一盒備有閃粉及啞色選擇，包括打底、眼窩及閃粉highlight的顏色，輕鬆打造日常及假日妝容。Matte以全啞色眼影為主打，四色眼影配色自然，混合使用，可塑造出自然但層次分明的眼妝。Glitter全閃粉眼影一盒包括了細緻低調的珠光眼影與明亮閃爍的亮片眼影，塗抹少量，已能令眼妝看起來閃耀明亮，最適合打造派對妝容。