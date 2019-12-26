LINE FRIENDS派對圓滿舉行　預告新年限定系列

一直大受歡迎的LINE FRIENDS於上周三（12月18日）舉行了全港首個冬日派對「LINE FRIENDS WINTER PARTY presented by ICBC （ASIA）」，一連兩場的的派對已圓滿舉行，活動以今年冬季全新主題「Winter Woodland」而打造一個幸福感滿滿的冬日派對 ， 除了冬日特別版小燈箱工作坊、交換禮物、BINGO遊戲及美食自助餐等環節外，場內更有多個充滿節日氣氛的打卡位，換上冬日新裝的BROWN和CONY與粉絲們齊齊打卡留念，共度了一個歡樂的晚上！

LINE FRIENDS HONG KONG更率先公布將於12月底及1月初推出一系列香港限定的農曆新年主題商品，包括去年火速售馨的「收爐」農曆新年特別版襟章以及今年推出的「恭喜發財」特別版襟章。2020年的兩款全新襟章更加上燙金效果，夠曬應節！除了新年襟章外，還有一系列農曆新年特別版揮春、利是封套裝以及新年特別版利是袋，無論收利是或派利是都相當適合，粉絲們記得帶同它們去拜年了！