昔日放送：今天的大媽　那些年的女神（上）

大媽，看似是眨語，不過今時今日，大媽可不一定失禮人，在最新日劇《Grand Maison東京》中，一向拍開青春少艾的木村大神，今次的對手竟然是年紀比他大的鈴木京香，但反應卻出乎意料地好，劇中一眾角色都有意無意稱鈴木京香為「大媽」，但反而襯托出她的可愛之處！其實不少今天的大媽，當年都是宅男的女神！今次就為大家揭開十位「大媽」的當年，今天數住五位先！

鈴木京香

年齡：51歲

當年代表作：日劇《請問芳名》（1991年）、《華麗一族》（2007年）、電影《血與骨》（2004年）

近況：與木村拓哉合作新劇《Grand Maison東京》

真係慘，大家對鈴木京香有印象，可能已經要遲至《華麗一族》，當時她已出道多年，在劇中飾演主角木村的……父親的情婦，所以不少人印象中的鈴木京香早已是大媽！其實鈴木京香初出道時真係靚爆鏡（其實依家都唔差）。原來鈴木京香讀大學期間已開始做模特兒，1988年，參加泳裝小姐選拔活動而進入演藝界，多年來作品不斷。鈴木京香更於2013年與長谷川博己因拍劇而「撻着」，展開姊弟戀，足見鈴木京香多年來仍甚具吸引力（可惜於2018年分手）。

鈴木保奈美

年齡：53歲

當年代表作：日劇《東京愛的故事》（1991年）、《新聞女郎》（1998年）

近況：去年擔正主演日劇《主婦勝利》

鈴木保奈美當年如何俘虜少男的心，相信不用多介紹，鈴木保奈美於1984年出道，早在1988年便主演NHK晨間劇《小菲的夢想》而受到注目。1991年，首次主演的作品《東京愛情故事》得到極大成功，從此奠定一線地位。但後來她的事業進入低潮，1998年與名主持人石橋貴明閃婚，並宣布退出演藝圈。一直到女兒們陸續上學，才於2011年的大河劇《戰國三公主》再跟大家見面，並飾演主角江的母親，當年的少男，終於可以再看到偶像的芳容，實在令人感動！

小泉今日子

年齡：53歲

當年代表作：日劇《少女身世之謎》（1985年）、《倒數第二次戀愛》（2012年）、電影《空中庭園》（2006年）

近況：前年主演日劇《監獄公主》，今年亦有參演大河劇《韋駄天》

今天不少記得小泉今日子，都是拜多齣劇集所賜，包括大收好評的晨間劇《海女》及改編湊佳苗作品的《贖罪》，小泉今日子在這些作品中都飾演大媽！其實當年小泉今日子是跟中森明菜同期的青春偶像，早在1981年參加新人選拔節目並獲得冠軍後而踏入歌壇，1982年3月21日推出首張單曲《我的16歲》正式出道，與松本伊代、中森明菜、早見優等並稱為「花之82年組」。1991年推出的《和你相遇真好》，銷量更超過一百五十萬。1990年代初，小泉今日子有感歌唱事業已到了瓶頸，開始將工作重心轉移到電影和電視劇，經過多年的努力終於得到肯定，並以電影《空中庭園》奪下日本藍絲帶獎最佳女主角。

藥師丸博子

年齡：55歲

當年代表作：電影《水手服與機關槍》（1981年）、《里見八丸傳》（1983年）、《探偵物語》（1983年）

近況：去年在日劇《Unnatural》中飾演女主角石原聰美的母親，今年亦有參演大河劇《韋駄天》

藥師丸博子早在八十年代，已經是知名偶像，又主演電影又唱歌，1981年主演《水手服與機關槍》，自己演唱主題曲而大受歡迎，1982年，她的人氣到達頂點，年度偶像寫真照《ブロマイド》銷售數達到首位。不過，後來她的聲勢逐漸下滑，到了九十年代，選擇下嫁著名歌手玉置浩二，可惜於1998年離婚收場，不過她在2000年開始，再度活躍於幕前，並於2006年憑《三丁目之夕陽》這部電影而獲得日本奧斯卡獎最佳女配角獎，總算成功由偶像過渡至演員。

後藤久美子

年齡：45歲

當年代表作：電影《男人之苦》第42至45集、48集（1989年至1992年、1995年）、《城市獵人》（1993年）、日劇《偶像媽咪》（1987年）

近況：將會參演今年上映的《男人之苦》50周年紀念作

近年已經淡出幕前的後藤久美子，因為《男人之苦》50周年紀念作而復出。後藤久美子早在1986年參演NHK《電視之國的愛麗絲》而入行，一身健康膚色，加上爽朗的形象，獲封為「國民美少女」，後來更被邀來港演出成龍電影《城市獵人》。1994年，後藤久美子放棄事業，跟賽車手阿里斯結婚，並移居瑞士，多年來只偶爾回日本拍廣告。直至近年，其女兒Elena到日本發展，後藤久美子亦隨女兒回日本居住，更復出拍戲。

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