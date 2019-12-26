決性11點：Boxing Day最「驚」喜禮物……

聖誕禮物，仲送水杯同相架，肯定畀人咒罵！不如送情趣娃娃啦！雖然當下嘅主流情趣娃娃（Sex Doll）愈嚟愈有真實感，但亦不乏一啲既逼真但又古怪嘅另類選擇。有情趣娃娃供應商早前發布咗三款將於未來十年推出嘅產品，分別係以電影《阿凡達》女主角Neytiri為靈感嘅藍色外星女郎、胸前三盞車頭燈嘅Venus，同埋擁有語音功能嘅超真實感（Hyper-realism）情趣娃娃。語音功能嘅情趣娃娃雖然係意料之內嘅發展，但藍色外星人同三盞燈女郎係乜解究呢？英國情趣娃娃供應商Silicone Lovers表示科幻題材嘅女角色有佢本身嘅吸引力，而三盞燈嘅情趣娃娃係畀大家一個另類選擇，而佢哋其實仲計劃推出矮人、精靈同雌雄同體嘅情趣娃娃。唔少英國網民睇完後就問：「乜嘢人會對外星人、三盞燈，同埋異族情趣娃娃有性趣呢？」

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