【深夜字聊】晨勃好重要　反映性功能健康程度

Q：本人是海外讀者，有看到你的文章在網路上談到心因性陽痿的問題，所以來信請教老師。我也有這方面的問題，看A片時會有反應，早上起床偶爾也有晨勃現象，可是進行性事的時候，弟弟就會沒有反應，令我很困擾，不知道老師可否給些意見，指導該怎麼做？謝謝。

A：男性由進入成長期開始，清晨將醒未醒之時，下身總會硬蹦蹦的「一柱擎天」，當習慣了這自然反應，若發覺已有段日子它沒按時打招呼行禮，再加上性事失靈的話，那就必須緊密地全面留意三種生理反應：晨勃、夜勃、夢遺，以偵測個人的性機能狀況有否滑落。

晨勃自然地出現於各年齡層男性身上，連子宮內的男性胎兒也會有此反應。晨勃反映一名男性的性功能是否運作正常，在性健康質素良好的狀態下，晨勃幾乎會每天發生，陰莖不自主充血勃起。

夜勃是男性自行評估勃起功能的另一項指標，男性在每晚熟睡和知覺模糊時，睾丸大量製造及分泌睾丸酮，在這種雄性激素的影響下，男性會不自覺地每晚勃起7至8次，夜勃不一定跟性夢相關。

夢遺是性慾本身的自我調適機制，當性慾望和性衝動已大幅累積至極限，它就像洪水氾濫地湧至，這時身體自會啟動洩洪機制，就算一位男性故意禁慾，例如不准許個人自慰，性機能方面還是會自動運作，很多時候被抑壓的性慾望會於睡眠時形成性夢，不自主地做成了夢中高潮。

閣下若發覺晨勃不密集，應嘗試多加關注上述三種生理指標有沒有正常運作。若三者皆不濟，面對肉體橫陣亦沒反應，只有在情色材料震撼下才能牽動性慾神經，那就不太像是心因性陽痿，而是偏向為生理方面的性功能障礙問題，應盡快求醫和檢驗體內的睾固酮濃度。若睪丸酮降至低於標準下限水平(即男性每100cc血液中，睪固酮濃度低於300奈克)，便會出現勃起動力不足情況，患者需服用處方藥物重新提升睪丸酮水平。

李偉儀

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