智選益生菌　維持健康冇煩惱

【特約報道】飲食與健康息息相關，現今社會人人崇尚健康，對食物的營養成分自然看得謹慎，今次請來香港營養師學會認可營養師潘慧德（Janice Poon）講解對身體好處多多的益生菌，以及智選補充品的方法，齊齊做個健康都市人！

天然存在 食物中可吸收

益生菌（Probiotics）是指可以促進腸道菌種平衡，食用後對宿主健康有正面效益的微生物。益生菌其實在食物中天然存在，也存在於人體的腸胃之內。在日常生活中，益生菌多數在奶類產品中找到，例如牛奶、乳酪、芝士等，並不難攝取。Janice表示：「益生菌對於人體有許多益處，例如可以針對改善及紓緩濕敏與鼻敏症狀；可以提升免疫力、提升皮膚健康；更可以紓緩乳糖不耐症及腸胃不適。」

不同菌種 針對不同問題

益生菌有很多不同種類，而不同種類又可以針對不同問題，其中雙歧乳酸桿菌Bi-07特別針對上呼吸道感染，例如氣管敏感及鼻敏症狀。而嗜酸乳桿菌NCFM可以紓緩腸易激綜合症症狀，以及提升人體免疫力。雙歧乳酸桿菌HN019則證實可以幫助紓緩腸敏感，以及降低乳糖不耐症的症狀。至於鼠李糖乳桿菌HN001，其實多年前已經有研究指出，這菌種可以幫助紓緩濕敏。曾經有實驗發現，一群準媽媽從懷孕35周開始服用這種益生菌，直至小朋友兩歲大，當她們停止服用之後，小朋友成長至6歲大，濕敏情況都沒有惡化。

國際認證 保障食用效果

至於菌種在同一產品內是否愈多愈好呢？Janice認為並不然，益生菌雖然對人體有好處，但同一產品內太多益生菌菌種，會互相造成競爭，影響菌種的功能發揮。她建議：「每人每日應該吸收20至300億益生菌。大家最好選擇一些能耐酸、耐鹼、通過大腸同時發揮效用的產品為佳。另外，要留意產品有沒有國際認證，例如FDA GRAS認證菌株認證，這樣可以保障所食用的益生菌具有效用。」