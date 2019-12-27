【營事檔案】粟米冬菇鯪魚餅　全家啱食

相信大家很多時都會用「鯪魚肉」這個食材來煮一些家常便飯的菜式，例如老少平安丶煎釀鯪魚肉或鯪魚炒菜等。想增加新鲜感，大家不妨參考一下今次的食譜——粟米冬菇鯪魚餅，不但簡單易整，營養價值亦非常豐富。

【鯪魚肉低脂食材】

鯪魚肉屬於蛋白質豐富和低脂的選擇，而且魚肉容易消化，適合小孩和老人家。攝取過量飽和脂肪會導致膽固醇水平上升，但魚肉較其他肉類相比含較少飽和脂肪，所以即使高膽固醇或高血脂人士仍可以放心食用。

【膳食纖維的供應】

今次的鯪魚餅加入了粟米粒丶冬菇粒及甘筍粒，為這道菜增添色彩和膳食纖維。如果家中的小朋友不喜歡吃蔬菜，家長可以烹調這個鯪魚餅給他們，吸引他們進食，藉此讓他們攝取更多纖維，能夠促進腸道健康和與預防便秘。

【胡蘿蔔素夠豐富】

除纖維外，粟米和甘筍也含有豐富的胡蘿蔔素，具有抗氧化功效。胡蘿蔔素經身體吸收後會轉化為維他命A，有預防夜盲症的功效，也對皮膚及黏膜細胞健康有幫助。而冬菇則含有膽鹼和維他命D，膽鹼有助腦部發育和記憶，幫助維持神經系統健康，而維他命D則有助身體吸收鈣質，是維持骨骼健康不可缺少的營養素。

【粟米冬菇鯪魚餅】

材料：

鯪魚肉 200克

粟米粒 1/3碗

冬菇 5粒

甘筍粒 1/3碗

調味料：

生抽 1茶匙

糖 1茶匙

麻油 1茶匙

生粉 1茶匙

胡椒粉 少許

做法：

1.冬菇浸軟，去蒂，瀝乾水分，切粒，備用。

2.將所有材料放進一個大碗內。

3.加入所有調味料，用手或匙拌勻。

4.將鯪魚肉搓成圓餅狀。

5.將鯪魚餅兩邊輕輕拍上生粉。

6.以中小火把平底鑊燒熱，加入少許油，將鯪魚餅煎至全熟及金黃色，即成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。