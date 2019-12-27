FoodieCurly鬈毛妹：吸收「大地」精華

你喜歡泡溫泉嗎？天氣這麼冷，泡在煙霧瀰漫的溫泉水裏，不但舒筋活絡，還有很好的美容功效，由今天起一連四星期，我將帶大家走到台北的溫泉酒店，一起泡溫泉之餘，更要吃盡他們的美食！打響頭炮的，是北投區的大地酒店。

大地酒店於2019年榮膺觀光局頒發的「五星級酒店」及「年度十大星級酒店」獎項，絕非浪得虛名，其四層高的圖書館大堂，是每位旅客的打卡熱點；每個房間都可以泡溫泉，供應的白磺泉俗稱「美人湯」，有養顏美容之功效，我差點就想把整個頭塞進浴缸裏。

食物也不差，住了三天兩夜，試盡所有三間餐廳。如大家想打卡拍照，可以走到他們的意法餐廳「喜歡廳」，我在這裏吃了個下午茶，鹹甜美點都有，草莓杧果果凍、花果千層酥、抹茶Opera蛋糕等都做得精緻，才不過NT$980，別忘記是酒店級呢，實在很划算。

但我更喜歡的，是他們的川湘料理「奇岩一號」，餐廳採用了台灣的在地食材，配以四川的調味料，做成了多款佳餚，這晚我們試盡了所有招牌菜，可說吸收了「大地」所有日月精華。前菜「川味七滋小菜」，甜酸苦辣鹹甚麼都有，我最喜歡的是椒麻中卷，醬料以三星蔥醬為基底，加上少許花椒油，麻的感覺湧上舌尖，十分過癮！

「金牌稻香大地牛」也很出色，據行政總主廚李昭明師傅介紹，台灣的稻草有三種：蓬萊米的、糯米的、在來米的，餐廳正是採用了最香的在來米稻草，用機器綑綁牛肉後，以四年老滷汁將牛肉滷足1.5至2小時，牛肉腍身入味，還帶着淡淡的稻草香氣，是坊間的copy cat學不來的。

我們有幸走進廚房，見證另一道招牌菜「天府冒鴨鍋」的誕生。餐廳採用了28天的櫻桃鴨，炸至皮脆肉嫰 (我想說這櫻桃鴨本身已很好吃，一炸起就搶了來吃，引來了團友的白眼)，然後放進麻辣鍋去煮，鍋底採用了廿多種中藥，十分滋補，微辣兼帶有鴨肉香氣，可以直接喝。

「湘味剁椒魚頭」也是一絕，先將自家製辣椒及紅油煮好，淋在超大的大頭鰱魚頭上去焗，魚頭肉多且嫰，辣汁味道溫和，可以撈麵條來吃，有朋友因此吃了一麵三飯，你說多厲害！(台北溫泉酒店美食篇．四之一)

大地酒店

地址：台北市北投區奇岩路一號

鳴謝：北投大地酒店、中華航空、台灣租借WiFi

--------------------------