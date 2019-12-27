Good Fit：背肌鍛煉 紓緩肩頸痛（全）
2019年12月27日 12:00
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背肌鍛煉 紓緩肩頸痛（盧展程攝）
現今都市人經常機不離手，不少都是低頭族，加上工作可能經常都要用電腦，久而久之好容易出現肩頸痛的問題。想有效紓緩同解決肩頸痛症的最佳方法，就是多做背部肌肉訓練。本周我們找來健身教練Winnie教導四組不同的背肌鍛煉動作，除可有助改善肩頸痛症問題，更有助改善姿勢，令身體更挺直，四個動作分別是Shoulder Rotation、Dead Lift、W Row和Bend Over Row，大家快啲跟住做啦！
Shoulder Rotation：https://bit.ly/2PZOeHh
Dead Lift：https://bit.ly/2tOXuoN
W Row：https://bit.ly/2PXajWW
Bend Over Row：https://bit.ly/2EXa9bz
示範：Winnie（Pure Fitness One Taikoo Place）
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