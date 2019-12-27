香甜不膩　海鹽焦糖芝士餅

又香又甜的焦糖芝士餅，灑上少少海鹽豐富味道及平衡甜膩，好吃。(互聯網)

海鹽焦糖是近年好受歡迎的甜點口味之一，無論朱古力或糕餅，都會利用鹹鹹的海鹽，提升焦糖的味道之餘，平衡其太甜太膩的味道。IG＠ashleemariecakes在網上社交平台分享的海鹽焦糖芝士餅食譜，就是在傳統芝士餅面層淋上焦糖醬後，灑上少少海鹽，吃起來香滑濃郁卻不甜膩。

餅底材料：

牛油 半杯

黃糖 1/3杯

麵粉 1.25杯

夏威夷果仁碎 3/4杯

芝士漿材料：

忌廉芝士 2磅

沙糖 半杯

雲呢拿油 1茶匙

焦糖醬 1杯

雞蛋 2隻

配料：

焦糖醬 1.25杯

海鹽 少許

做法：

1. 混合餅底材料後，壓平在圓形蛋糕模內，焗至脆身。

2. 忌廉芝士放入攪拌機內，加沙糖、雲呢拿油拌勻後，加焦糖醬攪勻，加雞蛋拌勻芝士漿，淋在餅底上焗約1小時。

3. 芝士蛋糕定型後，淋上焦糖醬及灑上少許海鹽即成。