香甜不膩　海鹽焦糖芝士餅

2019年12月27日 13:00
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    又香又甜的焦糖芝士餅，灑上少少海鹽豐富味道及平衡甜膩，好吃。(互聯網)
    海鹽焦糖是近年好受歡迎的甜點口味之一，無論朱古力或糕餅，都會利用鹹鹹的海鹽，提升焦糖的味道之餘，平衡其太甜太膩的味道。IG＠ashleemariecakes在網上社交平台分享的海鹽焦糖芝士餅食譜，就是在傳統芝士餅面層淋上焦糖醬後，灑上少少海鹽，吃起來香滑濃郁卻不甜膩。
    餅底材料：
    牛油 半杯
    黃糖 1/3杯
    麵粉 1.25杯
    夏威夷果仁碎 3/4杯
    芝士漿材料：
    忌廉芝士 2磅
    沙糖 半杯
    雲呢拿油 1茶匙
    焦糖醬 1杯
    雞蛋 2隻
    配料：
    焦糖醬 1.25杯
    海鹽 少許
    做法：
    1. 混合餅底材料後，壓平在圓形蛋糕模內，焗至脆身。
    2. 忌廉芝士放入攪拌機內，加沙糖、雲呢拿油拌勻後，加焦糖醬攪勻，加雞蛋拌勻芝士漿，淋在餅底上焗約1小時。
    3. 芝士蛋糕定型後，淋上焦糖醬及灑上少許海鹽即成。
    網址：https://bit.ly/38P4Top
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