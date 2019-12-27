簡易鬢辮　輕鬆打造少女系髮型

只需要幾條黑色小橡筋和一個髮飾就可以變出新鮮感爆燈的髮型。（張群生攝）

很快就踏入2020年了，年尾約會是否排山倒海而至？想不想換個新形象跨年？不用電燙、不用剪、不用染，只需要幾條黑色小橡筋和一個髮飾就可以變出新鮮感爆燈的髮型，係咪心郁郁想學呢？

其實今次示範的髮型好簡單，只是將3束頭髮「搭嚟搭去」，最重要的步驟其實只有一個，就是將要綁起的那一邊搭到中間，難度絕不高，就算冇任何經驗都完全能夠一秒學會。想要髮型更精神、優雅一點的可以把兩條小辮綁到後面，再加上一個稍微誇張一點的髮飾或橡筋。

想要漂亮的髮型，平時的頭部護理也不能疏忽，髮尾干燥的可以在濕髮時先塗一次髮油再吹頭，吹完之後再塗一次。吹頭不宜吹得太乾，可以用熱風吹乾髮根，再用冷風稍微吹乾髮尾，最後讓它自然風乾。有時間的話可以在開始之前洗頭，微濕的時候綁更好喔，電過頭髮的注意吹髮時用手捲着頭髮把造型吹出來，效果會更好看。

想更牢固的話還可以噴一些定形噴霧，快點多看幾遍練起來吧，加上你的小創意，必定能弄出屬於你的獨一無二新形象！