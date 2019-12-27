三界五行：運勢反覆　誰可相依

2020年，與天秤座有關的星象較為複雜，受此影響，這個星座的人運勢反覆，對於他們來說，有利亦有弊，好處是，他們心中，有一座天秤，懂得衡量評估，計劃好了才付諸行動；壞處是，他們本身已有選擇困難，在撲朔迷離的環境下，更難於取捨，可能會平白錯過很多機遇。

1月，金星為你帶來財運，正好滿足極度膨脹的購買欲，但花多眼亂，最好邀請雙子座或獅子座，替你拿主意。可惜好花不常開，2月、3月的財運下降，除了要知慳識儉，還需要努力工作，土星助你收拾心情，專注事業，這時，務實的獅子座、金牛座、天蠍座、山羊座是你的良師益友，他們的忠告、提點，助你減壓，不覺得上班沉悶。

5月，6月，樂見努力工作的成效，舉重若輕，主動爭取難度較高的任務，展示你睿智敏捷的思維和靈活變通的手腕，這時，如果外面有更好的工作職位，也不予考慮。因為7月冥王星令你常有不切實際的念頭，一旦轉換環境，你就難以適應，而且8月，火星帶來浮躁，不容易與人相處。在7、8月份，你只適宜留在熟悉環境，與合作多時的同事並肩作戰，與願意遷就你的親友、情人交往。

9月開始，金星以較佳相位照耀你的財富宮和交友宮，只要珍惜得來不易的一切，好運會延續到年底。但12月要注意內分泌、排泄系統、皮膚的毛病。

方向宇