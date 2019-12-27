征選遊：涉谷Scramble Square　超離地230米睇東京全景！

喜歡遊東京的朋友，大概是因為每次都有驚喜發現。要數今期最新鮮熱辣的焦點，莫過於在11月1日開業、連接涉谷站的大型綜合設施涉谷Scramble Square東棟。貴為涉谷最高、離地230米的大樓，除了多達213間、覆蓋衣食住行不同範疇的特色店舖外，更巴閉係設有日本最大、佔地達2,500平方米的屋頂展望設施SHIBUYA SKY，讓大家以「涉谷最高」的視角，飽覽東京這個活力都市！

瞓網床 望鐵塔

擁有地上47層、地下7層的涉谷Scramble Square東棟，最具話題性的莫過於設在頂樓的SHIBUYA SKY展望設施。從14樓買票後，便可搭升降機直上45樓。急不及待的登上47樓，只見佔地達2,500平方米的SHIBUYA SKY四周都圍上了玻璃圍欄，大家可以游走一圈，360度望盡周邊美景，必睇的有出名繁忙的涉谷站前十字路口，俯瞰視角下感覺零舍不同。與此同時這裏亦設有網床畀你躺着望天，亦有舒服的梳化讓你坐定定眺望東京鐵塔及晴空塔。日落後更會開動18盞探射燈，為訪客上演悅目的Crossing Light表演！若碰上雨天的話，於46樓亦設有室內展望迴廊SKY GALLERY，除了可眺望景色，內裏亦有Cafe、酒吧及手信店等設施，可以買到不少限定手信呢。

精選名店 首次登陸

其他樓層方面，涉谷Scramble Square東棟的17樓至45樓為辦公室，而地下2樓至14樓則是店舖及餐廳，其中地下2至1樓以熟食、麵包及甜品作主打，其中台灣料理店參和院、米芝蓮星級名廚麵包店Thierry Marx La Boulangerie及法國的知名甜品店Mori Yoshida Paris等都是日本首度登場。而2~11層及14層以鞋、手袋及服裝雜貨為中心，當中6樓的+Q BEAUTY屬女士必逛，佔地近2,000平方米，內裏集合了多達40個化妝品牌、Cafe及期間限定店。個人的心頭好是位於11樓的蔦屋書店（Tsutaya），內裏設有連鎖咖啡店及Share Lounge，大家可邊看書邊歎咖啡。而14樓則不要錯過專賣和式筷子的兵左衞門，以及日本工藝手作的鳩居堂，店內的出品令人充滿驚喜！而12及13樓為餐廳樓層，除了有著名西班牙餐廳Jose Luis首次在日本開業，還可以吃到地中海、阿拉伯、中國、意大利等多地料理。於大樓內無論食買都保證盡興。

涉谷Scramble Square（東棟）

地址：東京都涉谷區涉谷2-24-12

營業時間：SHIBUYA SKY 9:00am~11:00pm，商店10:00am~9:00pm、

餐廳11:00am~11:00pm

收費：SHIBUYA SKY 入場費￥2,000（約HK$144）