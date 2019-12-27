Smart Tank 615　靈活換墨最抵印

家用打印機最重要就係經濟效益，打印成本愈平愈好！HP最近就推出全新的打印機供墨系統Smart Tank，用上充墨系統設計，加墨水超靈活。Smart Tank系列暫時有兩個型號，分別是515及615，均屬打印、掃描、影印多合一設計，而615更追加傳真功能。Smart Tank系列設有4個墨盒，分別是靛藍、洋紅、黃及黑，墨水不足時毋須更換墨盒，只要透過墨水瓶補充新墨水即可，非常方便。而且墨水瓶用上防漏樽口設計，瓶口需要正確插入墨盒才會流出墨水，唔怕沾污雙手或衣物。整個系列最大賣點當然係打印成本，可打印多達8,000張彩色頁或6,000張黑白頁，原廠135ml黑色墨水瓶定價約70元，計落黑白頁成本約HK$0.012；而4色墨水瓶總共售約280元，彩色頁成本約HK$0.0345，相當抵玩。雖然Smart Tank系列講求成本，但打印質素亦無下調，支援4,800×1,200dpi解像度，同時兼容無邊打印，打印相片都不成問題；而黑色墨水採用顏料性油墨，比其他墨水持久。實測Smart Tank 615，黑色霧面機身設計平實，同時備有35頁的自動送稿器及2.2吋黑白輕觸屏幕，加上支援Wi-Fi，可以配合《HP Smart》App使用，操作容易。

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