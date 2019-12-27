CP值超高冬季外套　一件變出8種着法

外套作為冬日造型的重點Item，挑選時絕不能馬虎。香港冬天時冷時暖，想搵一件外套走天涯，百搭與功能性便非常重要。bossini今季的Outerwear重點強調功能性，並加入多項嶄新技術，大大提升產品的CP值。

特別介紹四大冬季外套系列，主打「八」搭雙面外套，一件外套八種穿法，外套採用雙面設計，可以兩面穿着，外層採用Teflon塗層處理布料，具備防風、防潑水及防污功能；內層選用抓毛布料，柔軟舒適又保暖。帽子及手袖為可拆式設計，方便配襯不同造型之餘，亦助你輕鬆應付不同溫度變化，一件外套走天涯，變裝更自如！

多功能百搭外套兼具防風、防水及防污功能之餘，更可內搭高效熱能輕便羽絨，大大增強保暖效能；輕暖壓印無縫羽絨當中羽絨比例高達90%，既保暖又輕身，打破大眾認為羽絨外套「臃腫」的印象。REPREVE環保棉雙面外套採用回收膠樽物料造成的REPREVE再生纖維棉，既防風保暖，又特別柔軟舒適，而其雙面設計更貫徹環保理念，一邊淨色一邊迷彩，讓你一件外套可配合不同造型。四大系列備有男女裝及童裝選擇，不論是用作應付香港變幻的天氣，又或是出外旅行，均是型格實用之選。