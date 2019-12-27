【美女饕廚】巴黎篇：細嘗3星膀胱雞

頭盤的XL海螯蝦，用檸檬百里香煮至七成熟，以洋葱杧果做調味，鋪上食用花奉客，精緻吸睛。（作者提供）

Le Bristol是巴黎最負盛名的酒店之一，它坐落在貴族街聖霍諾爾（Rue du Faubourg Saint-Honoré）上，擁有米芝蓮3星的Epicure餐廳。行政總廚Éric Fréchon自1999年以來就一直坐鎮Epicure，並於2001年帶領餐廳迅獲2星。至2009年，餐廳更獲得3星殊榮。Éric Fréchon本身也是一位舉世聞名兼備受推崇的廚師，在他的帶領下，Epicure不僅獲得了3粒星，而且還獲得了世界最佳50餐廳之一。

難得訂到位，當然要細嘗3星名廚的手藝。頭盤點了XL海螯蝦，海螯蝦用檸檬百里香輕輕煮至七成熟，並用洋葱杧果做調味，上面鋪上食用花，十分精緻。汁醬更是菜式靈魂，清湯放入柑橘和香芹菜熬製而成，賦予了這道菜圓潤滑順的口感，當中帶着甜美的水果風味，加上洋葱和杧果，這組合完美地平衡了食材的味道，大廚最後用芝士泡泡作點綴，我認為是一個壯觀而優雅的菜。

主菜我選了Bresse Chicken。Bresse Chicken並非在當地普通一個農場都能輕易找到的雞，而必須源自法國Bresse地區出產的，否則不能稱之為Bresse Chicken。雞隻有招牌的白色毛身加藍色腳，雞胸特別大、皮很薄，肉質柔軟而結實，沒有多餘脂肪。這一道堪稱世紀名菜，將整隻雞和松露一起放在豬的膀胱中再加入馬德拉酒，做出香氣四溢的松露雞汁。在慢煮過程中，豬的膀胱會像氣球一樣不斷膨脹，便像個氣球般的狀態帶到客人面前，刺穿後才將雞分好奉客，雞胸做主、雞腿配湯，配上切粒的新鮮鵝肝，而整個烹飪過程中保留了原汁原味的風味之餘，亦同時將各種食材完完全全地融合在一起，每一口都是濃郁的精華。

最後是甜品手推車，餐廳提供多種選擇，有馬卡龍、棉花糖及焦糖，為餐膳畫上完美句號。

饕廚貼士：教煮芝士泡泡

Parmesan芝士加入牛奶煮暖，加入Lecithin，用攪拌器打成又輕又綿密的泡沫即成。

Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy）