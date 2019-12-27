無懼寒風！　Gadget抗冷保暖

冬至後天氣開始轉冷，單單着衫未必夠暖，最近JC Shop就引入不少智能禦寒Gadget，除了暖手，部分仲可暖埋上半身。今次就把它們搜羅返來，等大家過一個暖笠笠新年啦！

兩段發熱頸巾

低頭族愛玩手機，頸部容易受寒。Homi Sustain Sport發熱頸巾由台灣原創設計，內藏純度超過95%的石墨碳纖維，可切換42、46℃兩段溫度，戴上頸即時Feel到熱力！頸巾僅厚0.05mm，輕薄柔軟不刮肉，二段磁吸式設計可輕鬆調校長短，仲可拉出隱藏帽子，連頭頂都暖埋！

碳纖發熱手套

冬天最怕凍到手指冰冷，打機、打字好唔靈活。Thanko USB碳纖發熱手套採用碳纖原理發熱，啟動後會產生遠紅外線，加促血液循環，保持雙手溫暖。它提供38、40、45℃三段溫度調節，露指設計方便操作手機。 質料舒適，中性外形男女合用。

保暖化妝鏡盒

電暖蛋一般外形老土，呢款暖手蛋破格設計成化妝鏡模樣， 提供50、60℃兩段溫度，最正係可以照埋鏡，配合補光燈，夜晚自拍都幫到手！另一賣點是雙面發熱，暖到手指又暖到掌心。電源容量有3,600mAh，緊急時可替手機充電，一物多用！

浪漫月球暖蛋

暖蛋除咗保暖，原來仲可營造氣氛。這款暖手蛋驟眼看無咩特別，但原來識得發光，並會呈現月亮表面的凹凸紋理，配合三段燈光，同女友拖住手「賞月」，浪漫到痹！它備有45、55℃兩段溫度，美中不足是每次需時3-5分鐘加熱。

第三代冰火棒

Morisaki冷暖冰火棒出到第三代，金屬接觸面加大，並可加熱至40、43或46℃。另外冷暖切換更快，幾乎秒速就能由製冷變為加熱，照顧到不同季節需要。新版特設OLED液晶屏幕，實時顯示溫度。它亦保留後備電源，內置3,200mAh電池可經Type-C線替手機充電。