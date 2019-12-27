昔日放送：今天的大媽　那些年的女神（下）

不知何解，日本不少女藝人都甘於由燦爛歸於平淡，不介意由偶像主角降格成為配角，而且大部分都接受Aging Gracefully，不會強求扮作少女，反而令人覺得舒服，昨天跟大家分享了五位昔日的女神，唔好畀佢停，今日再介紹五位。

中山美穗

年齡：49歲

當年代表作：日劇《偶像媽咪》（1987年）、《美味關係》（1996年）、電影《情書》（1995年）

近況：今年回歸樂壇，不但推出暌違20年的新專輯，並於明年舉行演唱會，此外，明年1月參演岩井俊二新片《Last Letter》。

於1985年以偶像身份出道，在歌手與演員身份的皆有可觀成就，曾參演多部大受歡迎的電視劇及電影，包括1995年電影《情書》，獲得第20回日本報知電影獎最優秀女主角賞及第38回日本電影藍絲帶女主角賞，同年也憑藉電視劇《全為了你》獲得第4回日劇學院賞最佳女主角。但中山美穗踏入千禧年後便淡出幕前，一直至2014年離婚後才再度活躍，包括與向井理合演的《巴黎戀愛寫真》及明年上畫、再次與岩井俊二合作的《Last Letter》。

石田百合子

年齡：50歲

當年代表作：日劇《101次求婚》（1991年）、《不愉快的果實》（1997年）

近況：去年參演木村的劇集《BG》，亦有參演電影《咖啡冷掉之前》

石田百合子早於1988年憑NHK的《海之群星》而出道，名氣或許不及妹妹石田光，但她「韌力」十足，多年來長拍長有，而且她不但演員，還是隨筆作家，更擔任自己公司的社長，堪稱多才多藝。

齊藤由貴

年齡：53歲

當年代表作：日劇《飛女刑事》（1985年）、《跳駒》（1986年）

近況：今年在電影《最初的晚餐》中擔任要角

1984年，齊藤由貴高中生時期，參加「雜誌小姐」選舉並摘得桂冠。1985年，發行單曲《畢業》正式出道，同年首次主演電視《飛女刑事》並大獲好評。1986年更迎來事業爆發的一年，主演NHK晨間小說連續劇《跳駒》，平均收視率高達41.7%，話題性和評價都極高，年底的NHK紅白歌合戰，齊藤成為當時紅白史上最年輕的紅組主持人。進入1990年代之後，她在電視劇、電影、舞台劇等領域依然很活躍，即使2017年爆出婚外情醜聞，她的演出機會依然不減！

宮澤里惠

年齡：46歲

當年代表作：《東京電梯女郎》（1991年）、《西遊記》（1992年）

近況：主演電影《人間失格：太宰治與他的3個女人》

不經不覺，宮澤里惠已經46歲了！宮澤里惠很早已成名，11歲擔任《Seventeen》雜誌模特兒，1989年，15歲的宮澤里惠首次主演角川映畫的電影《我們的七日戰爭》，獲日本電影金像獎新人獎。宮澤里惠16歲時，正式進軍藝能界，1991年的全裸寫真集《Santa Fe》，銷量更達155萬本。1992年11月27日，宮澤里惠與相撲選手貴乃花光司宣布訂婚，兩個月後卻解除婚約，其後宮澤里惠因自殺傳言與厭食症等負面新聞，演藝生涯一度停滯。2000年到台灣參加電影《運轉手之戀》演出，才得以復活。2014年，宮澤里惠以《紙月人妻》獲東京影展最佳女主角。

黑木瞳

年齡：59歲

當年代表作：電影《失樂園》（1997年）、《白色巨塔》（2003年）

近況：近期的作品有日劇《I Turn》及《TWO WEEKS》

堪稱為「日本米雪」的黑木瞳，曾是寶塚歌劇團成員，並以寶塚歌劇團史上最快的速度晉升為月組首席花旦。1985年卒業離團，1986年10月，演出個人的第一部連續劇《都の風》與第一部電影《化身》。在獲得「日本奧斯卡金像獎新人」之後，在電影、舞台、電視、廣播、歌唱等領域活躍。1997年，因扮演電影《失樂園》女主角造成話題，並獲得日本電影金像獎最佳女主角獎。2015年，更初次執導電影《嫌な女》，近年參演的日劇更不繼其數，包括在大熱日劇《過度保護的加穗子》中飾演女主角的母親。